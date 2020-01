Canadese premier Justin Trudeau wijst Washington met de vinger voor crash Teheran

Landen wijzen elkaar met de vinger voor de fatale crash in Teheran Foto: via REUTERS

Zonder de recente escalatie van de spanningen in de Golf en waartoe Washington heeft bijgedragen zouden de 176 mensen aan boord van de door Iran per ongeluk neergeschoten Oekraïense Boeing misschien nog in leven zijn geweest. Dit heeft de Canadese premier Justin Trudeau maandag (plaatselijke tijd) gezegd.

De internationale gemeenschap is “zeer, zeer duidelijk geweest over de noodzaak van een kernvij Iran” op militaire vlak, maar “ook om om te gaan met de spanningen in de regio die evenzeer door de daden van de Verenigde Staten zijn geprovoceerd”, zei de Canadese bewindsman met televisiestation Global.

“Ik denk dat, als er geen spanningen en een recente escalatie in de regio waren geweest, deze Canadezen nog thuis zouden zijn bij hun gezin”, aldus Trudeau.

Voorts zei dat hij “uiteraard” graag had gehad door Washington op voorhand te zijn gewaarschuwd omtrent de droneaanval die tot de eliminering van de Iraans generaal Soleimani heeft geleid.