Fabrieken plat en geen handel in beursaandeel door cyberaanval bij Picanol: ook particulieren kunnen slachtoffer worden van ransomware

Weefgetouwenproducent Picanol uit het West-Vlaamse Ieper ligt voor de tweede dag op rij volledig plat door een cyberaanval. Zelf de handel in het beursaandeel is voorlopig stilgelegd. Zogeheten ransomware houdt internationaal hun hele computernetwerk gegijzeld waardoor hun machines in de productiehal stilliggen en de 1.500 werknemers in Ieper werkloos thuiszitten. Maar ook particulieren lopen risico.