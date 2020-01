Schattige beelden: Sea Life laat twee zeehondjes vrij op strand van Blankenberge

Blankenberge -

Op het strand van Blankenberge werden dinsdagochtend twee zeehondjes vrijgelaten. Het ging om Oscar en Groovy, twee pups die uitgeput of lichtgewond aanspoelden langs de kust de afgelopen maanden. Beide zeehondenpups sterkten enkele tientallen kilo’s aan en zijn nu dus opnieuw sterk genoeg om zelfstandig in zee te leven. Momenteel verblijft er nog één zeehondje in het opvangcentrum van Sea Life. Daar is het nu stilte voor de storm: aangezien het seizoen van de grijze zeehondjes begint, worden er de komende weken opnieuw enkele patiënten verwacht.