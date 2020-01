Hoe CD&V zich na de verkiezingsnederlaag toch in een luxepositie nestelde: “CD&V zal beslissen wie er uiteindelijk in regering stapt”

De federale verkiezingen van 26 mei waren voor de christendemocraten een electoraal drama. De partij leed zware verliezen en leek niet noodzakelijk om een regering te vormen. Maar acht maanden later zit CD&V ondanks de impasse in een zetel. “En dat is niet de eerste keer”, zegt politicoloog Carl Devos (UGent). “CD&V zal beslissen wie er uiteindelijk in de regering stapt.”