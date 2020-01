Queen nam prins Harry eerst twee uur apart en Meghan mocht zelfs niet meepraten

Aan het eind van de eerste crisisvergadering over de toekomst van de hertog en hertogin van Sussex, liet de Queen een verrassend mild communiqué. Haar privégesprek met prins Harry een paar uur voor de bijeenkomst in Sandringham House zou daar voor iets tussen kunnen zitten. Een reconstructie.

Urenlang zaten ze maandagmiddag rond de tafel in Norfolk. Queen Elizabeth, prins Charles en de prinsen Harry en William. Harry en zijn grootmoeder waren zelfs nog langer in gesprek. Volgens vrienden zakte de hertog van Sussex meer dan twee uur vroeger dan gepland af - rond 11.20 uur - naar Sandringham House om het een en ander uit te klaren met de koningin. Dat deed hij samen met zijn nieuwe privésecretaresse Fiona Mcilwham.

Het face-to face-gesprek met de koningin was ongetwijfeld nodig. Want eerder had Elizabeth al laten weten dat ze ontgoocheld was in het stel, dat officieel afstand wilde doen van hun adellijke titels. “Ik had liever gezien dat ze voltijds medewerkers zouden blijven van de koninklijke familie”, klonk het. De plooien gladstrijken was dan ook het minste wat de nog jonge prins (35) kon doen.

Grootvader Prins Philip, die frêle oogde, verliet het huis nog eerder. De twee mannen, die ooit een goede relatie hadden, zouden sinds de verrassende beslissing van Harry geen contact meer hebben gehad. Opmerkelijk: William, wiens band met Harry volgens kenners “onherstelbaar” is, kwam als laatste aan. Amper een kwartiertje voor de start van de top.

Het gesprek tussen Harry en de Queen moet ongetwijfeld geholpen hebben. Twee uur na de gesprekken met Charles, Harry en William kwam Elizabeth - maandag om 17 uur lokale tijd - naar buiten met een mededeling. En die bleek verrassend mild. Ze sprak ook helemaal niet zo afstandelijk over de hertog en hertogin van Sussex, maar had het over Harry en Meghan. De Queen had ingestemd met een “transitieperiode”, waarin de Sussex-familie stilaan afstand zou doen van hun koninklijke engagementen.

Koninklijk historicus Robert Lacey vond de mededeling op zijn minst opmerkelijk. Hij vertelde aan BBC Radio 4 dat de Queen de “vinger aan de pols” had. “Het paleiscommuniqué mag dan al geschreven zijn door officials, maar dit is wel de Queen die spreekt over haar mensen en over haar familie. Vooral haar bezorgdheid komt er heel goed uit.” Collega Ingrid Seward in The Times legt uit dat het 1-0 is voor Harry: “De eerste ronde is gewonnen door de Sussexen. Het voelt aan alsof de koninklijke familie echt wil helpen.”

Meghan niet aan de telefoon

Opvallend: Meghan Markle(38), die vanuit het Canadese Vancouver telefonisch bereikbaar zou zijn tijdens de gesprekken, werd uiteindelijk van de aanwezigheidslijst geschrapt. Volgens het Paleis was de kans op mogelijke luistervinken veel te groot. “Dit was een hoogst vertrouwelijke discussie”, zegt een insider in de Britse krant The Daily Mail. “Dit was zeker geen conference call.”

Na de meeting verlieten de prinsen en hun papa het pand in verschillende auto’s. Dat het laatste woord nog niet gezegd is, staat buiten kijf. Bronnen onthulden dat prins Charles vreest dat Harry verder beroep zal doen op zijn hertogdom Cornwall om de rekeningen te betalen. Eerder kreeg de prins al een deel van het familiefortuin en schonk de Queen Harry Frogmore House.

Maar hoe dan ook, de middelen van de royals blijven beperkt, zegt een vriend in The Daily Mail. “Dat moet prins Harry goed weten.” Meghan zou al een contract hebben met Disney om haar stem te verlenen aan een film, maar hun commerciële activiteiten zullen onderhevig zijn aan strikte regels.

“Er zullen strenge instructies volgen over branding bijvoorbeeld. Niemand wil de naam van de Sussexen op een tube margarine zien”, zegt een vriend, die daarmee verwijst naar Harry’s mama, prinses Diana. Na haar dood misbruikte een herdenkingsfonds haar beeltenis. Tot grote ontsteltenis van het publiek.

Financiële beslommeringen

Niet alles werd uitgeklaard, uiteraard. Over de financiële beslommeringen is de laatste letter nog lang niet geschreven. Hoewel ze zo weinig mogelijk op de Britse belastingbetaler willen terugvallen, moet iemand de veiligheidskosten van Harry, Meghan en baby Archie betalen. Hoe zit het met hun woning in Windsor die ze voor meer dan 4 miljoen euro lieten verbouwen? Het koppel zou er, naar verluidt, op aangedrongen hebben het pand te mogen behouden, als uitvalsbasis.

De zakelijke transacties en de bescheiden toon in het communiqué maskeren ook een grote droefheid, die de Queen onmiskenbaar in zich draagt. Dat haar kleinzoon de wereld zijn intenties verkondigde zonder zijn oma even te verwittigen, valt haar zwaar. Ook de breuk tussen de twee broers, die ze zelf ontkennen, maar die er zeker is, zit haar hoog, zegt een bron.

Deze week nog naar Canada

Harry zou eind deze week al het land verlaten om weer bij zoon- en vrouwlief te zijn in hun gehuurde huis op Vancouver Island. Donderdag staat hij daarover de pers te woord. Premier Boris Johnson weigert intussen elke commentaar op wat de Britten de “Megxit” hebben gedoopt. “Jullie weten dat ik dat nooit doe.”