Kans op welpjes steeds groter: wolven August en Noëlla voor het eerst samen gefilmd

Nadat boswachters eerder deze maand twee kruisende wolvensporen hadden gevonden, zijn nu ook videobeelden vastgelegd van wolven August en Noëlla. Een wildcamera van het Agentschap voor Natuur en Bos kon donderdagavond vastleggen hoe het koppel bij elkaar vertoeft. Waar de ontmoeting plaatsvond, maken de beelden niet duidelijk.

Er heerste al langer het vermoeden dat de twee wolven elkaar hadden ontmoet in ons land. Noëlla werd rond kerstmis ontdekt in Limburg en verbleef al enige tijd in de buurt van een geurspoor van August. “Verdere DNA-analyse zal mogelijk de herkomst van Noëlla bepalen”, laat het Agentschap voor Natuur en Bos nog weten.

LEES OOK. August en Noëlla zijn al aan het daten … en binnenkort is het paartijd

bekijk ook

Het is een vrouwtje: wolvin Noëlla voor het eerst op beeld