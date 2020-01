Vanaf maart komt niet-dringende post nog maar twee keer per week in de bus

Vanaf maart gaat de postbode nog maar twee keer per week niet-dringende brieven bedelen. Dat bevestigde afscheidnemend Bpost-topman Koen Van Gerven dinsdag in de Kamercommissie Mobiliteit. “Dit wordt hét grote evenement van 2020 voor ons bedrijf”, aldus de topman. Op een aantal plaatsen gaat het om maandag en woensdag, elders om dinsdag en donderdag. Op vrijdag wordt er geen niet-prioritaire briefwisseling meer bedeeld.

Voor brieven met een priorzegel, aangetekende zendingen, pakjes en kranten verandert er niets. Die worden in de toekomst zeker nog elke weekdag, en voor pakjes zelfs ook op zaterdag en zondag, bezorgd, verzekerde Van Gerven.

De topman van Bpost verwijst voor dit nieuwe distributiemodel naar de gewijzigde verwachtingen van de klant. “Brieven worden niet langer gebruikt voor snelle communicatie. Daarvoor maakt men gebruik van e-mail, Whatsapp en andere. Van pakjes daarentegen verwacht men wel een snelle levering. Daar leveren we intussen zeven dagen op zeven”, klonk het. Volgens Van Gerven blijkt uit klantenbevragingen ook dat die het nieuwe distributiemodel aanvaarden.

Minder brieven

Een andere verklaring voor het bundelen van niet-dringende post tot twee dagen per week, is het dalende volume van de brievenpost. “De laatste vijf jaar was er een daling met 20 procent, goed voor 266 miljoen minder winstbijdrage”, legde Van Gerven uit voor de Kamercommissie. Daartegenover staan een pak vaste kosten. “Als de activiteit daalt, gaan de kosten niet in dezelfde mate naar beneden. Dit is voor ons de grootste uitdaging van het moment”, waarschuwde Van Gerven. Ter vergelijking: de pakjesactiviteit leverde de voorbije jaren een winstbijdrage van 6 à 7 miljoen euro.

Nog meer besparen op het netwerk en de postbode harder laten werken, is volgens de afscheidnemende post-CEO geen optie. “We moeten erkennen dat we de grenzen stilaan hebben bereikt. Het welzijn van onze medewerkers is belangrijk. We moesten eerder nadenken over een ander distributiemodel.”

Van Gerven erkent dat dit ook voor de medewerkers van Bpost “gigantische veranderingen” zal teweegbrengen. “Maar we hebben dit maandenlang getest en uitgebreid overleg gepleegd.”