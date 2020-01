Schoonmaken is een vak

Poetsen: we doen het allemaal wel eens. Maar of dat even grondig gebeurt als een professional, is maar zeer de vraag. VDAB Limburg kent het verschil en leidt schoonmakers op tot gewaardeerde vakmensen die met grote werkzekerheid worden ingeschakeld om zowel privéwoningen als bedrijfsruimtes ‘spic en span’ achter te laten.

Schoonmaken is zoals fotograferen: iedereen kan het en doet het, maar om écht uit te blinken, heb je een gediplomeerde professional nodig. “Want vergis je niet: poetsen is een vak”, weet Annemie Epding, VDAB-manager voor dienstverlening aan personen en bedrijven.

“Het is daarom dat wij al jarenlang actief zijn om werkzoekenden op te leiden tot vakbekwame medewerkers. In Limburg begeleiden we jaarlijks meer dan 200 werkzoekenden naar een baan in de schoonmaak, en dit zowel bij particulieren thuis als in de schoonmaak van ondernemingen en instellingen. De helft van deze opleidingen wordt mobiel georganiseerd, wat wil zeggen dat we op een externe locatie, bijvoorbeeld in een cultureel centrum of sporthal, onze mensen trainen. We merken dat het opleiden van kandidaten in een reële werkomgeving nog betere resultaten geeft, zeker als het gaat om de toekomstige werkplek van de deelnemers.”

Machine

De VDAB beschikt, naast de mobiele opleidingen, over twee goed uitgeruste, eigen schoonmaakateliers in Hasselt en in Pelt, waar extra trainingen voor werkgevers en werknemers plaatsvinden. “Het is een dienstverlening die misschien wat minder gekend is”, aldus nog Annemie Epding.

“Zo zetten we bijvoorbeeld in op schoonmaken in de zorgsector, waarbij we in samenwerking met het Jessaziekenhuis, een heel specifiek opleidingsprogramma op maat samenstellen. En daarnaast experimenteren we met thematische workshops om nieuwe mensen te enthousiasmeren voor een job in de poetssector of om bestaande medewerkers gericht bij te scholen. Zo kochten we onlangs een schrobmachine aan, waardoor we dus ook machinetraining kunnen geven.”

Lees meer...

>

>

>