OPINIE. “NMBS investeert in ‘treinen van de toekomst’, maar voor mij zullen ze opnieuw niet toegankelijk zijn. Is het dan zo moeilijk?!”

“De trein komt aan in Brussel-Noord”, wordt omgeroepen. De pendelaars om me heen gaan recht zitten en stappen van de trein. Ik niet. Ik wacht tot het NMBS-personeel, dat ik twee dagen eerder gereserveerd heb, er is. Ze helpen me met mijn rolstoel van de trein door een plank te leggen om het gat tussen trein en perron te overbruggen.