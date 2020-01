Stakerspost bij Ineos Phenol na ontslag vakbondsman

Bij Ineos Phenol in het Oost-Vlaamse Doel is dinsdag een stakerspost opgericht na het ontslag van een ACLVB-vakbondsman. Werkwillige bedienden mogen het chemiebedrijf wel in, maar de productie is nog niet opgestart. Woensdag is een overleg gepland tussen de directie en vakbonden.

De bonden verzetten zich tegen het ontslag van een ACLVB-vakbondsman en sturen aan op het ontslag van een directeur. Maar die eis wordt niet ingewilligd. Woensdag volgt overleg over de kwestie. In tussentijd wordt gestaakt, al is er in de fabriek wel personeel aanwezig om de veiligheid te garanderen.

De staking brak vorige donderdag uit, na het ontslag van de vakbondsafgevaardigde die meer dan 20 jaar voor het bedrijf werkte.

Bij Ineos Phenol werken 180 mensen. Het bedrijf produceert phenol en aceton als grondstoffen voor een reeks producten zoals plastic materialen voor elektrische wagens, textiel of plexiglas.