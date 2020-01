1 op 3 gemeenten getroffen door computerproblemen

Verschillende diensten, Vlaamse steden en gemeenten laten via Twitter weten dat ze zonder internet zitten en dat hun informaticanetwerk verstoord is. Belnet, het Belgische computernetwerk waar vooral openbare diensten, hogescholen universiteiten gebruik van maken, ligt aan de basis.

Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zou 1 op de 3 Vlaamse steden en gemeenten last hebben van netwerkproblemen. Het gaat om de klanten die aangesloten zijn op de knooppunten in Kortrijk, Brugge en Hasselt, klinkt het bij Belnet, dat volop aan een oplossing werkt. Particulieren werden voor alle duidelijkheid niet getroffen door de storing.

Vermoedelijk ontstond het probleem dinsdagochtend rond vijf uur na een software-update van het Belnet-netwerk. Verschillende hogescholen en gemeenten stuurden via Twitter een servicebericht de wereld in. Ook de Belgische netbeheerder van elektriciteit en aardgas Fluvius tweet dat ze er last van hebben.

Alle klanten werden intussen op de hoogte gebracht. “Onze prioriteit is de connectiviteit voor al onze klanten zo snel mogelijk te herstellen. Dat doen we in samenwerking met onze externe leverancier. De oorzaak van het incident is nog onbekend”, klinkt het. Maar van een cyberaanval is er dus geen sprake.

Sommige gemeentelijke diensten zijn telefonisch of via mail moeilijk bereikbaar. Andere gemeenten hebben geen internet of krijgen hun softwareprogramma’s niet meer aan de praat. Het is nog niet duidelijk wanneer de problemen opgelost zullen zijn.

Partial connectivity issue on @belnet_be network. Our teams work on the resolution. More info : https://t.co/6SNv65jS1B — Belnet, Belgium (@belnet_be) January 14, 2020