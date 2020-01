Nog tot weekend zachte temperaturen

Het is dinsdagnamiddag zwaarbewolkt met nu en dan lichte regen, vooral in het westen en zuidoosten van het land. Het is zeer zacht met maxima van 6 graden in Hoog-België tot 12 graden aan zee. Het is vooral op het einde van de dag winderig, met rukwinden tot 80 kilometer per uur. Dat zegt het KMI.

‘s Avonds en in het begin van de nacht is het nog regenachtig met rukwinden tot meer dan 75 kilometer per uur. Later wordt het droog met brede opklaringen vanaf het zuidwesten. De minima liggen tussen de 5 graden in de Ardennen en 10 graden in het noorden van het land.

Woensdagochtend begint droog en zonnig met hoge sluierwolken. In de loop van de dag trekt vanaf het westen een storing over het land en wordt het zwaarbewolkt met regen. Het kwik stijgt tot maximaal 8 à 11 graden. De wind blijft krachtig waaien, met rukwinden tot 60 à 70 kilometer per uur.

Tegen donderdagochtend wordt het overal weer geleidelijk droog met brede opklaringen. Het blijft zacht met maximumtemperaturen tussen 6 en 11 graden. Vrijdag wordt het weer zwaarbewolkt en valt er regen. In de namiddag wordt het droog vanaf het westen en komen er opklaringen. De maxima schommelen tussen 5 en 10 graden.

Tijdens het weekend blijft het droog. Het wordt weer iets kouder met maxima van 2 graden in de Ardennen tot 6 graden in Laag- en Midden-België op zaterdag, en 2 tot 7 graden op zondag.