Didier Lamkel Zé moet apart lopen, Dieumerci Mbokani maakt Ava Dongo wegwijs

Nieuw gezicht op training bij Antwerp: Moustapha Ava Dongo (23), de nieuwe centrale verdediger die straks tekent. Enfin, hij verscheen maar heel eventjes op het veld, begeleid door landgenoot Mbokani. Hij schudde trainer Bölöni de hand en ging opnieuw naar binnen om daar te werken. Wie wél deelnam aan de groepstraining was Lamkel Zé.

De Kameroener, afgelopen weekend weer in het oog van de storm na zijn rode kaart in een oefenpot, deed weer vrolijk mee, en oogde al meer gemotiveerd. Tijdens een onderlinge wedstrijd met 18 spelers bleef hij wel langs de kant en moest hij apart lopen. Dat gebeurde onder aanvuring van physical coach Catteeuw. Lamkel Zé dacht er overigens voortijdig mee te stoppen, maar werd toch nog aangemoedigd om extra rondjes te lopen.

Foto: Joris Herregods