In 2000 was hij de boeman van de Rode Duivels, nu werkt Turkse spits als taxichauffeur: “Erdogan heeft alles van mij afgepakt”

Met twee goals kegelde hij op 20 juni 2000 de Rode Duivels eigenhandig uit Euro 2000 - nog altijd één van de meest pijnlijke momenten uit de Belgische voetbalgeschiedenis - en hij scoorde meer dan 250 doelpunten voor Galatasaray, Inter Milaan en Blackburn Rovers. Maar nu werkt hij als Uber-taxichauffeur in Washington DC. De 48-jarige Hakan Sükür ging op zes jaar tijd van Turkse hero naar zero. Omdat hij tegen de kar had gereden van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Hakan Sükür is één van de beste Turkse voetballers ooit. 250 goals voor Internazionale, Blackburn Rovers en Galatasaray staan er op zijn palmares. En 51 doelpunten in 112 interlands voor Turkije. Sükür was een volksheld in zijn vaderland en werd overal waar hij kwam bejubeld door zijn landgenoten.

Niet verwonderlijk dat hij president Recep Tayyip Erdogan hem in 2011 vroeg om zijn AKP-partij te vervoegen. Dat deed Sükür ook, maar hij verliet de partij 2013 na een meningsverschil. “En toen begonnen de vijandigheden”, doet Sükür in Welt am Sonntag voor het eerst zijn verhaal. “Er werden stenen gegooid naar de winkel van mijn vrouw en mijn kinderen werden lastig gevallen op straat. Na elke uitspraak die ik deed, werd ik bedreigd.”

Het werd Sükür allemaal te veel en hij verhuisde met zijn gezin naar de Verenigde Staten. “Toen ik vertrok arresteerden ze mijn vader. En al mijn bezittingen werden aangeslagen door de staat. Ik heb niks meer over, nergens ter wereld. Erdogan heeft alles van mij afgepakt. Mijn recht op vrijheid, mijn recht op vrije meningsuiting, mijn recht op werk.”

Sükür is niet meer welkom in Turkije. Als hij het land betreedt, wordt hij direct gearresteerd. “Ik ben een vijand van de regering. Maar geen vijand van de staat, de Turkse natie. Ik hou van onze vlag en van ons land. Toen ik de AKP vervoegde was Turkije een land dat zich aanpaste aan de standaarden van de Europese Unie en veel investeringen uit Europa aantrok. Maar de politiek van Erdogan leidde tot slechte tijden voor Turkije en het land ging een totaal andere richting uit. Het oriënteerde zich naar het Midden-Oosten in plaats van Europa.”

De kritiek van Sükür had zware gevolgen. Voor zichzelf en zijn familie. De vader van de 48-jarige voetballer staat ondertussen onder huisarrest. Hij werd vrijgelaten uit de gevangenis nadat bij hem kanker was vastgesteld. Ook zijn moeder heeft kanker. “Zij hebben het héél zwaar nu. Iedereen die iets met mij te maken heeft, heeft financiële moeilijkheden. Ik had een tijdje een café in Californië. Maar plots kwamen er vreemde mannen binnen die Dombra muziek begonnen te spelen.” Dombra-muziek is volgens de AKP-partij de nationale muziek van Turkije. Een Turkse student die met Sükür een selfie nam in de VS, kreeg in Turkije een celstraf van 14 maanden.

Sükür werd ook door zijn club Galatasaray, voor wie hij 13 jaar speelde en bijna 200 goals scoorde, levenslang verbannen. “Een beslissing die genomen werd door Erdogan, niet door de minister van sport. Voetbal in Turkije is niet autonoom. Spelers worden aangevallen door de media zodat ze hun mond niet durven opendoen. Ik deed enkel dingen die legaal zijn in mijn land. Maar omdat mijn naam Hakan Sükür is, werd ik gebruikt als voorbeeld om mensen te intimideren. Kunnen ze aantonen welke misdaad ik begaan heb? Nee. Ze noemen mij gewoon een verrader en een terrorist.”