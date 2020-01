Antwerpen start olympisch jubileumjaar met nieuw logo en website

In Antwerpen wordt dit jaar de honderdste verjaardag van de organisatie van de Olympische Spelen in de Scheldestad gevierd in de vorm van een “A-lympisch” jaar met tal van sport- en andere activiteiten. Dinsdag heeft de stad alvast een nieuw logo en een website onthuld.

Het logo werd in samenspraak met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ontworpen, om de olympische ringen te mogen gebruiken, en de slogan eronder moest dan ook in het Engels geschreven zijn. Het gaat om een sobere verwijzing naar het jubileum, met het getal “100” in de olympische kleuren weergegeven.

“Met dit logo zetten we de belangrijke olympische waarden in de verf, zoals vriendschap, respect en uitmuntendheid”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Het is het verbindende element dat vanaf vandaag overal zal opduiken.” Het logo hangt nu alvast aan het olympische zwembadcomplex Wezenberg, maar zal de komende maanden her en der in de stad opduiken.

Activiteiten in de kijker

Ook een gloednieuwe website moet in de kijker zetten dat Antwerpen een van de nog steeds maar 23 olympische steden ter wereld is. Op olympischespelen.antwerpen.be vind je weetjes over de Spelen van 1920, kan je de locaties van toen verkennen op een kaart en kom je alles te weten over de activiteiten die op komst zijn. Zo gaat de olympische vlag van toen op reis door de Antwerpse districten, is er de eerste Antwerp Night Marathon, kan je de Spelen van dit jaar in Tokio volgen in een olympisch dorp en gaan scholen vriendschappelijk met elkaar de strijd aan. Ook wie zelf activiteiten wil organiseren, kan nog ideeën indienen.