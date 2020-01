Minstens 137 terreurverdachten opgepakt in Turkije

Ongeveer drieëneenhalf jaar na de mislukte couppoging in Turkije zoekt de regering nog altijd intensief naar veronderstelde samenzweerders.

Procureurs lieten dinsdag in tientallen steden minstens 207 mensen opsporen, zo heeft het staatspersbureau Anadolu bericht. Minstens 137 van hen zaten bij dageraad reeds achter de tralies.

De gezochten wordt volgens Anadolu aangewreven banden te hebben met de beweging van de islamitische prediker Fethullah Gülen. De regering stelt hem verantwoordelijk voor de poging tot putsch in 2016, en verwijt hem in de instellingen van de staat en in het leger te zijn geïnfiltreerd.

Het merendeel van de gezochten waren opnieuw soldaten, onder hen ook zes piloten van F-16 jachtbommenwerpers.

Volgens het ministerie van Defensie hebben sinds de couppoging meer dan 16.000 mensen hun stek in het leger verloren.

In de regel bericht Anadolu iedere week meermaals over nieuwe opsporingen en arrestaties.