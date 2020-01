Patrick Lefevere: “Anderlecht? Nog geen officiële bevestiging gekregen”

Patrick Lefevere (65) in de Raad van Bestuur van Anderlecht? Zelf vindt hij het ook verrassend nieuws. “Jullie bellen mij hierover, maar officieel heb ik nog geen bevestiging gekregen van Anderlecht. Ik vermoed – zoals het vaak gaat in dit soort materie – dat iemand gelekt heeft. Ik heb vorige week wel telefoon gekregen van Wouter Vandenhaute met de vraag of het mij zou interesseren. Ook Marc (Coucke) heb ik kort gehoord.”

“Wat ik kan bijdragen aan Anderlecht? Voor alle duidelijkheid: ik word geen executive bestuurder. Maar ik kan mijn visie geven over hoe wij een succesvol wielerteam zijn geworden. Misschien zijn er raakpunten met het voetbal. Anderlecht zit in woelig water, misschien kan ik helpen om het allemaal wat rustiger te maken.”

Lefevere benadrukt dat hij in het wielrennen steeds prima heeft samen gewerkt met Vandenhaute en Coucke: “Wouter en ik gaan ver terug. We spreken jaarlijks af om samen te dineren en dan hervormen we het wielrennen. Aan tafel is dat makkelijker dan in Aigle bij de UCI (lacht). We zijn het over veel dingen eens, maar we kunnen ook goed van mening verschillen. Ook met Marc is het contact altijd goed gebleven nadat hij bij ons is vertrokken als sponsor.”

Wanneer hij voor het eerst op Anderlecht verwacht wordt, weet Lefevere nog niet: “Nog eens: in een raad van bestuur moet je officieel voorgedragen en aanvaard worden. Dat zal dan vandaag gebeurd zijn, maar officieel heb ik dat nog niet gehoord.”

