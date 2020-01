Duitsland trekt 62 miljard euro uit voor renovatie spoorwegnet

Duitsland zal tegen 2030 zowat 62 miljard euro uitgeven aan de renovatie van zijn spoorwegnet. Daartoe werd dinsdag een akkoord gesloten met Deutsche Bahn. De bedoeling is om de inspanningen voor de bescherming van het klimaat te versnellen.

De middelen zullen onder meer gebruikt worden voor het vervangen van verouderde installaties, het verbeteren van de toestand van de bruggen en het garanderen van de toegankelijkheid voor gehandicapten, aldus de Duitse minister van Transport Andreas Scheuer. Het gaat volgens hem om “het grootste moderniseringsprogramma ooit in Duitsland”.

Behalve de 62 miljard euro geïnvesteerd door de Duitse staat, voorziet het akkoord ook in een investering van 24 miljard euro door Deutsche Bahn, of in totaal zowat 86 miljard euro.