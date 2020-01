Voormalig Club Brugge-keeper Kenneth Vermeer ruilt Feyenoord voor Los Angeles FC

Doelman Kenneth Vermeer verhuist van Feyenoord naar Los Angeles FC. De 34-jarige Nederlander is in juni einde contract in De Kuip.

Met Justin Bijlow en Nick Marsman beschikt Feyenoordcoach Dick Advocaat over twee alternatieven in zijn selectie. Door het wegvallen van het relatief hoge salaris van Vermeer heeft de Rotterdamse club wat financiële ruimte om nieuwe spelers aan te trekken.

Vermeer staat sinds 2014 onder contract bij Feyenoord. Tussen januari en juni 2018 werd hij uitgeleend aan Club Brugge. Daar speelde hij Vladimir Gabulov uit doel maar miste een groot deel van play-off 1 door een blessure.

Bondscoach Ronald Koeman riep Vermeer in november nog als reservedoelman op voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Estland. De doelman moest zich echter wegens een blessure afmelden. Vermeer kwam dit seizoen in de Eredivisie zestien keer in actie voor Feyenoord, dat voorlopig vijfde staat op ruime afstand van leider Ajax.