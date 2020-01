Unieke huwelijksfoto’s: koppel geeft elkaar het jawoord onder kilometershoge aswolk van uitbarstende vulkaan

Wat doe je als er op de dag van je huwelijk een hevige vulkaanuitbarsting plaatsvindt in de buurt? De festiviteiten uitstellen of er toch mee doorgaan? Het tweede, zo besliste een Filipijns koppel afgelopen zondag. Het leverde hen enkele unieke trouwfoto’s op.

De Taal, een vulkaan ten zuiden van de Filipijnse hoofdstad Manilla, begon zondag met as uit te spuwen. Tot vijftien kilometer hoog. Later volgde ook de lava. Er moesten tienduizenden mensen geëvacueerd worden uit de regio.

BEKIJK OOK. Zeldzame, maar angstaanjagende beelden: vulkaanuitbarsting in de Filipijnen lokt vulkanische bliksem uit

Chino Vaflor en Kat Bautista Palomar lieten het allemaal niet aan hun hart komen. Met de as en stoom spuwende vulkaan op de achtergrond gaven zij elkaar zondag het jawoord. Een moment dat vereeuwigd werd door huwelijksfotograaf Randolf Evan. “We hadden er op voorhand geen benul van dat de vulkaan op uitbarsten stond”, getuigt Evan. “Tijdens de voorbereidingen zagen we echter plots rook opstijgen uit de berg.”

Later die namiddag werd er een alarm uitgestuurd door de Filipijnse ordediensten: binnen “enkele uren” zou er een gewelddadige uitbarsting kunnen plaatsvinden. Aan de ongeveer 450.000 mensen die binnen de vijftien kilometer van de vulkaan wonen, werd gevraagd om hun woningen te verlaten.

(lees verder onder de foto’s)

Foto: Courtesy of Randolf Evan Photography/via REUTERS

Ondanks de waarschuwing besloot het koppel “de mooiste dag van hun leven” toch te laten doorgaan zoals gepland, op minder dan tien kilometer van de Taal. “Iedereen voelde zich veilig omdat het feest op hoger gelegen grond plaatsvond”, zegt de fotograaf. “Iedereen bleef de hele tijd kalm, ook al voelden we op een gegeven moment het as op onze kleren regenen.”

De fotograaf bevestigt dat alle aanwezigen op het huwelijk veilig buiten de gevarenzone zijn geraakt.

De Taal is de tweede meest actieve vulkaan op de Filipijnen en een populaire toeristische bestemming wegens zijn schilderachtige kratermeer. Hij is de enige vulkaan ter wereld die gelegen is op een eiland in een meer. De vulkaan barstte sinds 1572 in totaal 33 keer uit. De laatste grote uitbarsting was in oktober 1977 en de dodelijkste eruptie was in 1911. Toen kwamen meer dan 1.300 mensen om het leven.