Van Eetvelt geen onbekende voor Coucke

De benoeming van Karel Van Eetvelt - vooral gekend als voormalige topman van Unizo - als CEO van RSC Anderlecht is een verrassende wending in de carrière van de 53-jarige. Voor voorzitter Marc Coucke en huidig CEO Jo Van Biesbroeck is hij alvast geen onbekende: die eerste leerde Van Eetvelt kennen in de raad van bestuur van Omega Pharma en net als Van Biesbroeck zetelt hij in de raad van bestuur van Matexi.

Van Eetvelt werd geboren op 21 maart 1966 in het Antwerpse Bornem. Hij liep school in Zwijnaarde en behaalde een diploma licentiaat lichamelijke opvoeding aan de KU Leuven. Sport ligt hem dan ook nauw aan het hart: Van Eetvelt is een verwoed wielerliefhebber en is ook al langer een notoir supporter van RSC Anderlecht.

De latere Unizo-topman begon zijn carrière eigenlijk in de politiek, als kabinetsmedewerker bij Gaston Geens, de toenmalige voorzitter van de Vlaamse regering, in 1991. De politiek was hem misschien wel met de paplepel ingegeven: vader Jozef Van Eetvelt was zelf veertig jaar burgemeester van Bornem voor de toenmalige CVP, en zat ook bijna twintig jaar als parlementslid voor de christendemocraten, onder meer in de Kamer.

In 1992 ging Van Eetvelt aan de slag bij Bouwunie, waar hij opklom tot gedelegeerd bestuurder. In 2004 volgde dan de overstap naar Unizo: zijn voorganger Kris Peeters zette toen de stap naar de politiek. Vijftien jaar later volgde de overstap naar Febelfin, de Belgische bankenkoepel. Van Eetvelt werd er CEO, als opvolger van Michel Vermaerke.

Wouter Beke

De politiek bleef echter altijd lonken naar Van Eetvelt. Zo zou de N-VA hem in 2014 nog op een lijst hebben willen zetten en vorig jaar circuleerde zijn naam nog als mogelijke opvolger van Wouter Beke als CD&V-voorzitter, na de zwakke verkiezingsresultaten van de partij in mei. Hij had interesse, maar hapte uiteindelijk niet toe.

Begin dit jaar staken de politieke ambities van Van Eetvelt bovendien weer de kop op. In een interview met De Morgen zei hij dat hij prille plannen heeft om een politieke beweging op poten te zetten. Hij was daarover in gesprek met een groep mensen, gaf Van Eetvelt aan. “Het moet radicaal vernieuwend zijn.”

Dinsdag/vandaag kwam dan uiteindelijk de verrassende wending. Van Eetvelt verlaat Febelfin en wordt vanaf 1 april CEO van RSC Anderlecht, waar hij Jo Van Biesbroeck vervangt. Hij zal worden bijgestaand door mediaman Wouter Vandenhaute als extern adviseur, terwijl wielermanager Patrick Lefevere en Philippe Close, de burgemeester van Brussel, de raad van bestuur vervoegen.

Omega Pharma

De benoeming lijkt enigszins uit de lucht te vallen, al is Van Eetvelt geen onbekende voor Anderlecht-voorzitter Marc Coucke. Die laatste haalde de toenmalige Unizo-topman in 2010 voor enkele jaren binnen als bestuurder bij zijn farmaceutisch bedrijf Omega Pharma. Bovendien zetelt Van Eetvelt sinds 2013 in de raad van bestuur van vastgoedbedrijf Matexi, waar Jo Van Biesbroeck in 2017 werd aangesteld als voorzitter.

Van Eetvelt is daarnaast sinds midden 2018 ook voorzitter van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Of hij daar aan de slag kan en mag blijven, is nog niet duidelijk. Die beslissing ligt bij het kabinet van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

Voorts heeft Van Eetvelt onder meer nog een mandaat als voorzitter bij sportvereniging Sporta.