Benedictus XVI wil zijn naam verwijderd zien van controversieel boek

Paus-emeritus Benedictus XVI heeft gevraagd zijn naam te verwijderen van een boek dat erop gericht lijkt te zijn opvolger paus Franciscus te beïnvloeden omtrent de netelige kwestie van het priestercelibaat, zo heeft de persoonlijke secretaris van de Duitser, Georg Gaenswein, volgens het Italiaanse persbureau Ansa gezegd.

De secretaris heeft de ultraconservatieve Guinese kardinaal Robert Sarah gevraagd de uitgevers van het boek “Uit de diepte van onze harten” te contacteren om de naam van Benedictus XVI te verwijderen.

Op de cover van het woensdag in Frankrijk te verschijnen boek staan zowel de foto van Joseph Ratzinger als van Sarah, wat moet doen lijken alsof ze het samen hebben geschreven. Zondag heeft de Franse krant Le Figaro uittreksels gepubliceerd, eraan toevoegend dat het werkstuk de vrucht van samenwerking tussen beide prelaten is.

De Duitser wil niet alleen dat zijn naam als coauteur wordt verwijderd, maar ook zijn handtekening onder de inleiding en de conclusies van het boek, aldus Gaenswein.

“De paus-emeritus wist dat de kardinaal aan boek aan het voorbereiden was en hij heeft hem een van zijn artikelen over het priesterschap gestuurd, met toelating om naar goeddunken te gebruiken. Benedictus XVI heeft echter generlei een project voor een boek met dubbele signatuur toegestaan, en hij heeft de kaft noch gezien, noch goedgekeurd”, zei de persoonlijke secretaris van de Duitse ex-paus. “Het gaat om een misverstand dat de goede trouw van kardinaal Sarah niet in vraag stelt”, voegde hij eraan toe.