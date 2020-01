Buren horen gegil uit ‘horrorhuis’, politie ontdekt aan bed vastgeketend meisje (5)

In Mexico heeft de lokale politie een opvallende ontdekking gedaan. In een verlaten woning troffen ze een vijfjarig meisje aan, vastgeketend aan het bed.

Het waren enkele buurtbewoners van een verlaten huis in El Refugio, een kleine stad in Mexico, die aan de alarmbel trokken. Ze hadden geschreeuw gehoord en besloten daarop de politie te verwittigen. Die kwam ter plaatse en vond in de verwaarloosde slaapkamer een vijfjarig meisje. Haar rechtervoet was vastgeketend aan het bed. Naast haar lag een plastic buis, die ze kon gebruiken als toilet.

Het kind werd overgebracht naar het ziekenhuis en maakt het naar omstandigheden goed. De lokale overheid onderzoekt de zaak. Wie de ouders zijn en of zij het meisje gevangen hielden, is voorlopig niet bekend.