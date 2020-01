Karel Van Eetvelt: “Twee weken geleden gevraagd door Coucke”

Karel Van Eetvelt is onverwacht de nieuwe ceo van Anderlecht geworden. “Ik hou ervan mensen te verrassen”, zegt hij in een eerste reactie.

Van Eetvelt zegt dat hij rechtstreeks door Anderlecht-voorzitter Marc Coucke is aangesproken om ceo te worden. Dat gebeurde twee weken geleden. “Het aanbod was zo concreet dat het snel is gegaan”, zegt hij.

Vanaf april ruilt hij Febelfin, waar hij twee jaar topman was, voor de voetbalclub van Marc Coucke. “Mijn roots liggen in de sport”, legt hij uit. “En ik heb altijd gezegd: als er zich ooit een geweldige uitdaging aandient in de sport, dan spring ik op die trein. Twee weken geleden, op het einde van de kerstvakantie, was die uitdaging er.”

Van Eetvelt zegt dat zijn ervaring in het voetbal beperkt is tot de jaren dat hij zelf speelde. “Maar het structureren, veranderen en leiden van een organisatie doe ik al jaren met passie en gedrevenheid. Het is een bijzondere uitdaging om dit nu ook voor Anderlecht te gaan doen, de club waarvoor ik al van mijn zesde supporter ben.”

Om 16 uur geeft Van Eetvelt meer toelichting op een persbriefing bij Anderlecht.