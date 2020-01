Vrouw schat bocht verkeerd in en knalt met wagen tegen verkeerslicht op E40-A18

Veurne / Jabbeke - Op de snelweg E40-A18 tussen Veurne en Jabbeke gebeurde dinsdagmiddag een zwaar verkeersongeval. Een wagen knalde er tegen een verkeerslicht. De brandweer moest de bestuurster uit het wrak bevrijden.

Het ongeval gebeurde rond 12.45 uur op de afrit in Gistel. De bestuurster van een Peugeot 308 schatte vermoedelijk de bocht verkeerd in, verloor de controle over het stuur, en knalde tegen een verkeerslicht naast de weg.

De brandweerposten van Leke en Middelkerke kwamen ter plaatse. De vrouw zat gekneld en kon pas na een klein half uur uit het wrak worden bevrijd. Ze werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De federale wegpolitie kwam ter plaatse om de vaststellingen van het ongeval te doen. Er waren geen andere voertuigen betrokken. Takeldienst Degrave uit Middelkerke moest de wagen takelen.

Het is niet de eerste maal dat er in de bewuste bocht op de afrit een ongeval gebeurt.

Foto: dji