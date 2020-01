Profvoetballer moet 140 uur werkstraf vervullen na knokpartij in Oostende

Oostende - Voetballer Jinty Caenepeel (23) is in de Brugse strafrechtbank veroordeeld tot 140 uur werkstraf voor opzettelijke slagen en verwondingen.

Op 10 februari vorig jaar mengde Caenepeel zich in een discussie over een meisje voor een café in de Oostendse Langestraat. Het kwam tot een vechtpartij waarbij de Oostendenaar op een bepaald moment bovenop een man zat en die in het gezicht bleef slaan. Het slachtoffer hield daar een gebroken sleutelbeen aan over en was ruim een maand werkonbekwaam. De voetballer vroeg tijdens zijn proces de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging.

“Het slachtoffer gaf mijn cliënt eerst een kopstoot”, stelde zijn advocaat. Getuigen spraken die versie echter tegen. Ook de rechter was dinsdag een andere mening toegedaan en stelde dat uit niets blijkt dat het slachtoffer geweld had gebruikt ten aanzien van de voetballer. Jinty Caenepeel heeft geen onbesproken reputatie. Hij werd al vijf keer veroordeeld door de politierechtbank, onder meer voor vluchtmisdrijf en rijden onder invloed van cannabis. In 2017 kreeg hij in Rotterdam een boete wegens diefstal. Caenepeel speelde vroeger enkele wedstrijden bij AA Gent en Cercle Brugge maar trok daarna naar FC Eindhoven en Excelsior in Rotterdam. Tegenwoordig komt hij uit voor Knokke, in tweede amateurklasse.