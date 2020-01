NASA: “Rook van de branden van Australië zal wereldwijd de atmosfeer beïnvloeden”

“De branden in Australië zijn niet enkel lokaal verwoestend.” Dat zeggen wetenschappers van het Amerikaanse ruimtevaartinstituut NASA. Op satellietbeelden, die zij analyseerden, is te zien dat de rook van die branden al de halve wereld is rondgereisd en waarschijnlijk een “volledige cirkel” zal maken. En dat is geen goed nieuws, want die rookwolken zullen de atmosfeer wereldwijd beïnvloeden.

De hevige bosbranden in Australië die al enkele maanden woeden veroorzaken een enorme rookontwikkeling. Daardoor zijn volgens NASA enorme aantallen pyrocumulonimbus ontstaan. Dat zijn onweerswolken die ontstaan boven een warmtebron die as, rook en brandend materiaal opstuwt. In dit geval zijn dat de bosbranden, maar die wolken kunnen ook voorkomen bij bijvoorbeeld een vulkaanuitbarsting. Als die brandende materialen afkoelen, gedragen de wolken zich als klassieke onweerswolken. Het enige verschil is dat er geen regen bij te pas komt.

Die pyrocumulonimbus creëren een doorgang voor de rook die op die manier in de stratosfeer, op zestien kilometer hoogte, terechtkomt. Als de rook zich eenmaal in de stratosfeer bevindt, kan die ongestoord kilometers ‘reizen’ en op die manier de globale atmosfeer beïnvloeden. Wat de effecten op de atmosfeer zijn, weten ze bij NASA voorlopig nog niet. Onderzoekers bekijken daar of die rook een opwarmend of afkoelend effect zal hebben.

A fleet of NASA satellites 🛰️ working together has been analyzing the aerosols and smoke from the massive fires burning in Australia.https://t.co/93geNvCBnU pic.twitter.com/ZedZ199lvJ — NASA Goddard (@NASAGoddard) January 9, 2020

De rookpluimen die rond Nieuwjaar de lucht ingingen, hadden volgens NASA tegen 8 januari al een halve reis rond de wereld gemaakt. De rook trok al over Zuid-Amerika, waar ze een troebele lucht veroorzaakten en er “kleurrijke zonsop- en ondergangen” te zien waren. NASA verwacht dat de rook zeker één keer rond de wereld zal gaan.