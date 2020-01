Geen Meunier tegen Monaco, Rode Duivel kampt met “kleine pijntjes”

Thomas Meunier komt woensdag niet in actie tijdens AS Monaco - PSG. Foto: Photo News

Thomas Meunier zal woensdag niet spelen in de inhaalwedstrijd van zijn ploeg PSG bij Monaco. Dat heeft zijn trainer Thomas Tuchel dinsdag gezegd. De 28-jarige Belg moet nog recupereren van het 3-3 gelijkspel van zondag, eveneens tegen Monaco, op de twintigste speeldag van de Ligue 1.

“We zijn zo goed als zeker dat Juan Bernat, Marquinhos en Thomas Meunier er niet bij zullen zijn”, zei Tuchel dinsdag tijdens een persconferentie. Ze liepen geen van allen ernstige blessures op, maar hebben te kampen met ‘kleine pijntjes’.

Einde contract deze zomer

“We hebben nog een training, we zullen dan wel zien”, vervolgde Tuchel. “Maar het is normaal om na een intensieve match last te hebben van de spieren. Ze hebben stoten te verwerken gekregen.” Volgens de Duitse trainer is het “nu niet het moment om risico’s te nemen”. “We zullen ze alle drie missen, maar er zijn andere spelers wel beschikbaar.” Meunier is deze zomer einde contract bij PSG. De laatste matchen stond de rechtsachter weer steevast in de basis.