Man sterft in gevangenis na jaar hongerstaking

De Amerikaans-Egyptische Moustafa Kassem is na een jaar hongerstaking in een Egyptische gevangenis, gestorven. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Kassem zat sinds 2013 in een Egyptische gevangenis.

De 54-jarige Kassem werd in augustus 2013 opgepakt door veiligheidstroepen tijdens een gewelddadig optreden van de politie tegen de islamitische pro-Moslimbroederschap sit-ins in de Egyptische hoofdstad Caïro. De sit-ins werden georganiseerd door aanhangers van Mohamed Morsi, de eerste democratisch gekozen president van Egypte, die net daarvoor uit zijn ambt was gezet door het leger na massale protesten.

“Onnodig, tragisch en vermijdbaar”

Kassem werd veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf in een massaproces waarbij honderden anderen werden beschuldigd van moord en het aanzetten tot geweld tijdens het protest op het Rabaa Adawiya-plein in Caïro. Uit protest tegen het vonnis ging Kassem in hongerstaking.

“Zijn dood in de gevangenis was onnodig, tragisch en vermijdbaar. Wij betuigen onze oprechte deelneming aan de vrouw en de familie van meneer Kassem in deze moeilijke tijd”, zei David Schenker, de Amerikaanse onderminister voor Zaken van het Nabije Oosten.

Het Egyptische openbaar ministerie heeft opdracht gegeven tot een autopsie van het lichaam.