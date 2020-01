Baby gestorven na frontale botsing in Beauraing

Een vier maanden oude baby die zaterdag zwaargewond raakte bij een verkeersongeval in Beauraing, is aan zijn verwondingen bezweken, zo heeft het parket van Namen dinsdag gemeld. De moeder, die ook gewond raakte bij het ongeval, is ondertussen aan de beterhand.

De moeder wou zaterdagnamiddag op de N40 de auto die voor haar reed, ontwijken toen die hard remde, blijkbaar voor een politiewagen die de weg deels versperde. “Er stond inderdaad een politiewagen stil, met de vier knipperlichten aan, omdat er quads in de omgeving aanwezig waren. Maar we weten niet of er een verband is met het ongeval. De expertise is aan de gang”, preciseerde het parket van Namen.

De automobiliste kon haar voorligger niet ontwijken en werd op de tegenovergestelde rijrichting geslingerd, waar op dat moment net een auto kwam aangereden.