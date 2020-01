Clash tussen pauzen Franciscus en Benedictus: “Een rauwe machtsstrijd zoals we die lang niet meer gezien hebben”

Het celibaat mag onder geen beding worden afgeschaft. Daartoe roept de gepensioneerde paus Benedictus XVI (92) op in een nieuw boek. Op zich is dat geen verrassend standpunt van de behoudsgezinde oud-kerkvorst, maar hij opent daarmee wel frontaal de aanval op zijn opvolger Franciscus (83). “We zijn getuige van een rauwe machtsstrijd zoals we die lang niet meer gezien hebben”, analyseert kerkjurist Rik Torfs.