Belgische manager van Sheraton hotel in Algiers zit sinds december in Algerijnse gevangenis

Sam Van Campenhout, de Belgische manager van het Sheraton in de Algerijnse hoofdstad Algiers, zit sinds begin december in de cel. Hij wordt door het Algerijnse gerecht beschuldigd van het openbaar maken van geheime informatie. Dat meldt een gerechtelijke bron dichtbij het dossier.

Volgens het Algerijnse gerecht zou Van Campenhout de wet hebben overtreden omdat hij in een e-mail aan de verantwoordelijke voor de beveiliging van zijn bedrijf, gevestigd in Dubai, geheime informatie doorgespeeld zou hebben. De bron dichtbij het dossier benadrukt dat het “absoluut niet over geheime informatie gaat omdat die te lezen stond in de Algerijnse pers”.

Het lot van de Belg ligt in handen van de strafrechter. Bronnen dichtbij de Belg zouden de feiten willen herkwalificeren, omdat de informatie die in de mail stond eigenlijk al voor het publiek bekend was. Naar verluidt zit Van Campenhout al sinds begin december in de cel en moet hij daar nog zeker vier maanden blijven.

Als hij voor de correctionele rechtbank moet verschijnen, riskeert hij een celstraf van zes maanden tot drie jaar.