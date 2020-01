Mama smeekt tevergeefs om haar kindje verder te onderzoeken, maar ziekenhuis weigert. Enkele uren later is de baby dood

Anderhalf jaar nadat haar zoontje in het ziekenhuis overleed aan de gevolgen van meningitis, eist mama Muna Aburizeq gerechtigheid. De vrouw wijst met een beschuldigende vinger richting de dokters. “Je discussieert niet met dokters, je vertrouwt hen”, zegt de ontroostbare mama tijdens de verhoren, die deze week van start gingen.

Op 10 september 2018 werd de kleine Mohammad Aldmour, toen drie maanden oud, naar het algemeen ziekenhuis Tameside in het Engelse plaatsje Ashton-under-Lyne gebracht. “We werden samen naar de onderzoekskamer gebracht”, zegt de moeder. “Mijn jongen had veel pijn en huilde heel hard. Een vrouw tegenover ons vroeg zich af wat er scheelde. Maar ik wist het niet. Ik deed er alles aan om hem te kalmeren.”

Verkoudheid

De dokter kwam binnen en onderzocht het jongetje. “Hij zei dat hij een verkoudheid had. Maar ik maakte me zorgen. Hij ademde niet goed maar wat kan je doen? Je vertrouwt dokters, je gaat niet in discussie met hen.” Een verpleegster ontsloeg Muna Aburizeq en haar zoon uit het ziekenhuis. “Ik heb haar gesmeekt om het niet te doen.”

Uren later verergerde de toestand van Mohammad en werd hij opnieuw naar het ziekenhuis gebracht. Later die avond overleed hij aan de gevolgen van meningitis en sepsis. “Ik wil gerechtigheid voor Mohammad. Geen enkel kind of moeder zou zo mogen lijden.”