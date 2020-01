19-jarige gevat voor reeks inbraken in openbare instellingen in Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg -

In Heist-op-den-Berg is maandag een 19-jarige gearresteerd op verdenking van een reeks inbraken. Dat meldt de lokale politie. De jongeman zou zeker veertien inbraken of pogingen daartoe hebben gepleegd in iets meer dan twee maanden tijd. Hij sloeg onder meer toe in het gemeentehuis en het OCMW.