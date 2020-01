Machtswissel bij Cercle is een feit: Goemaere volgt Schotte op

Frans Schotte is niet langer voorzitter van Cercle Brugge. Foto: BELGA

Frans Schotte is niet langer voorzitter van Cercle Brugge. Hij wordt opgevolgd door Vincent Goemaere (47). Vanmiddag zakte de top van AS Monaco onder leiding van CEO Oleg Petrov naar Brugge af, waarna de vierkoppige Raad van Bestuur Goemaere unaniem aanduidde als nieuwe voorzitter.

Dinsdagavond is er de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Cercle en Frans Schotte, die bijna 20 jaar voorzitter was, zal daar gehuldigd worden. Als vervanger van de eind vorig jaar bij Monaco vertrokken Filips Dhondt wordt de Rus Viacheslav Ivanov, adjunct-directeur bij AS Monaco, ook bestuurder bij Cercle.

