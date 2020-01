OH Leuven breekt contract van topschutter Thomas Henry open

OH Leuven heeft dinsdag het contract van Thomas Henry, de huidige topschutter in de Proximus League, verlengd tot medio 2023. De 25-jarige Fransman had nog een overeenkomst tot juni 2021. Henry scoorde dit seizoen in de competitie al elf keer voor OH Leuven, dat mede dankzij zijn doelpunten de eerste periode won.

Bijna dag op dag een jaar geleden kaapte OH Leuven de Franse spits weg bij toenmalig reeksgenoot Tubeke. Zijn transfer bleek een schot in de roos. Met zijn vijf doelpunten vorig seizoen, waarvan drie in de play-downs, hielp Henry OHL het behoud verzekeren in de Proximus League. Dit seizoen ging hij op zijn elan voort.

Opwaartse spiraal

“Thomas is sinds zijn komst een sleutelspeler in onze ploeg”, bevestigde sportief directeur Wim De Corte. “Hij zit sportief in een opwaartse spiraal en evolueert zeer gunstig. Onze club beseft ten volle het belang van zijn efficiëntie en is verheugd om samen met Thomas zijn sportief traject verder uit te bouwen. Onze gelijklopende ambities waarmaken en wederzijdse waardering zijn de pijlers waarop deze nieuwe overeenkomst is gebouwd.”

“Ik ben erg blij met mijn contractverlenging, want ik voel me heel erg goed bij OH Leuven”, reageerde ook Henry erg verheugd. “Zowel met de coach, mijn medemaats als met de supporters kan ik het uitstekend vinden. Bovendien woon ik erg graag in Leuven. Het werk is hier trouwens nog niet af. Ik wil met deze club absoluut promoveren naar eerste klasse. Er wachten ons nog zeven finales om dat doel te bereiken.”