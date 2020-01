Dorp was jarenlang in de ban van bundels geld die op straat werden achtergelaten: nu is het mysterie eindelijk opgelost

Het was al zes jaar een groot mysterie voor de inwoners van Blackhall Colliery, een klein dorpje in het noordoosten van Engeland. Sinds 2014 werden maar liefst twaalf keer bundels geld achtergelaten op straat, telkens goed voor een totaal van 2.000 pond (2.340 euro). Alleen: niemand wist wie het geld achterliet of waarom. Nu is het mysterie eindelijk uitgeklaard.

Het geld kwam van twee barmhartige Samaritanen, die zichzelf hebben bekendgemaakt bij de politie omdat de inwoners zich steeds meer vragen begonnen te stellen over de mysterieuze droppings. “De twee, die anoniem wensen te blijven, hadden enkele onverwachte financiële meevallers gehad en wilden met het geld andere minder fortuinlijke mensen helpen”, zo luidde het in een statement van de lokale politie.

Ze hadden voor Blackhall Colliery gekozen omdat ze “een emotionele connectie” hadden met het dorp sinds een van de inwoners hen met iets geholpen had. Met wat precies is niet duidelijk.

Sinds 2014 bezochten de twee het dorp meermaals en lieten ze het geld telkens achter op plaatsen waar diegenen die er het meest nood aan hadden, het zouden vinden. Het koppel bleef meestal ter plaatse tot ze zeker waren dat al het geld opgepikt was.

Het is niet duidelijk of het koppel in de toekomst nog geld zal achterlaten in het dorp. De politie heeft wel al verklaard dat al het geld dat op het kantoor werd teruggebracht, zal worden teruggegeven aan de vinders.