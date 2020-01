Nederland wil finale Champions League 2026 naar nieuwe Rotterdamse Kuip halen

De huidige Kuip. Bedoeling is dat Feyenoord vanaf 2025 in een nieuw stadion speelt. Foto: BELGAIMAGE

De Nederlandse voetbalbond (KNVB) hoopt de finale van de Champions League in 2026 naar Nederland te halen. De eindstrijd moet dan plaatsvinden in de nieuwe Kuip, waarvan het nog altijd niet zeker is of die er komt.

“We willen heel graag die finale naar Rotterdam halen. Maar dat zal dan een heel sterke lobby vragen”, zei secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB in een toelichting op de ambities van de voetbalbond om meer internationale toernooien en evenementen naar Nederland te halen. Die ambitie staat of valt wel met een nieuw stadion voor Feyenoord. Als de bouw doorgaat, is het de bedoeling dat de club in 2025 verhuist van De Kuip naar het nieuwe stadion waarin 63.000 toeschouwers kunnen.

Ook CL voor vrouwen proberen binnenhalen

Komende zomer worden vier wedstrijden van het EK 2020 in Amsterdam gespeeld. De KNVB probeert ook de finale van de Champions League voor vrouwen naar Eindhoven te halen (in 2023) en wil tevens het WK voor spelers onder 17 jaar (2025) binnenhalen. Daarnaast heeft de KNVB de ambitie om het WK voor vrouwen in 2027 ook al naar Nederland te halen.