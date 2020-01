Meisje (13) bevangen door CO in Sint-Jans-Molenbeek

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek -

In Sint-Jans-Molenbeek is dinsdagnamiddag een dertienjarig meisje bevangen geraakt door een CO-intoxicatie. Dat meldt de Brusselse brandweer. Oorzaak van de vergiftiging was een oude waterverwarmer op gas, die bovendien opgesteld stond in een hermetisch afgesloten badkamer.