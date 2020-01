Kopman die tot uiterste gaat om te winnen

Met Karel Van Eetvelt haalt Anderlecht een trouwe supporter in huis, maar eigenlijk is fietsen zijn sport. Hij gaat zelden of nooit op vakantie zonder zijn koersfiets. Hij brengt Anderlecht zijn ervaring als belangenverdediger – na dertien jaar bij zelfstandigenorganisatie Unizo intussen twee jaar bij bankenfederatie Febelfin.