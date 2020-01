Groot beveiligingslek in Windows 10 ontdekt: potentieel gevaar voor miljoenen computers

De Amerikaanse geheime dienst NSA heeft een groot beveiligingslek in het Windows 10-besturingssysteem ontdekt. Een lek waarvan criminelen misbruik kunnen maken op ongezien binnen te dringen in de computers van particulieren of bedrijven, zo luidt het. Microsoft werkt aan een oplossing.

Het probleem situeert zich bij de ‘code signing’, een kerncomponent waarmee de betrouwbaarheid van software gecontroleerd wordt. De NSA ontdekte een lek waardoor die check omzeild kan worden en een hacker - in theorie - kwaadaardige software zoals spyware en ransonware zou kunnen “vermommen” als betrouwbare, gecertifieerde programma’s.

In plaats van het beveiligingslek te misbruiken - zoals de geheime dienst in het verleden al meermaals deed - bracht de NSA deze keer meteen Microsoft op de hoogte. De technologiegigant is meteen begonnen met het herstellen van de fout en komt dinsdag nog met een update om het lek te dichten. Microsoft verklaarde dat er nog geen misbruik van het lek werden vastgesteld.

Twee op de drie Windows-computers werken momenteel op Windows 10. In totaal gaat het om miljoenen computers. Veiligheidsexperts spreken van een “ernstig” lek en raden iedereen aan om de update zo snel mogelijk uit te voeren.