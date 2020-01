Explosie en brand in petrochemische industriezone in Spanje: 300.000 mensen moeten binnenblijven

In een industriezone in Tarragona, in het noordoosten van Spanje, woedt dinsdagavond een brand na een explosie. Er zouden minstens vier gewonden zijn. Dat meldt de Spaanse krant El País. De Civiele Bescherming vraagt dat meer dan 300.000 omwonenden binnenblijven.

De explosie vond plaats bij het petrochemisch bedrijf IQOXE. De brandweer probeert intussen zo veel mogelijk informatie over de explosie in te winnen, zodat ze weten hoe ze de brand het best kunnen bestrijden. De toegangswegen tot het bedrijf werden allemaal afgezet.

“De hele winkel beefde, het was een heel krachtige explosie”, zo getuigt Maite Fonoll, die zich in een winkel op twee kilometer van IQOXE bevond. “We hadden meteen door dat de knal uit de industriezone moest komen. En als daar iets gebeurt, trillen we allemaal.”

Chemical alert issued in Tarragona, Spain after massive explosion https://t.co/T2UqnAD8wH pic.twitter.com/sJsRg1nF2L — CP24 (@CP24) January 14, 2020

