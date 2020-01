Niet zoon, maar wel pa Vlap heeft een nieuwe club

Jan Vlap, vader van Anderlecht-speler Michel, wordt opnieuw trainer. Vlap senior - nu nog actief bij amateurclub ASV Dronten, ondertekende een contract van drie jaar bij ONS Sneek, een ploeg uit het vierde niveau in Nederland. Hij gaat er na dit seizoen aan de slag.

Jan Vlap is al een decennium actief als trainer in het Nederlandse amateurvoetbal. Hij passeerde tussen 2010 en 2013 al eens bij ONS Sneek en werkte nadien ook nog voor ASV Dronten, Harkemase Boys, Staphorst en opnieuw Dronten. Bij die laatste club hield hij het na vorig seizoen voor bekeken. ONS Sneek staat allerlaatste in de derde divisie zaterdag na zestien speeldagen.