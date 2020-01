Kinderen ’s ochtends voor scherm droppen slecht voor taalontwikkeling

Kinderen die ’s ochtends, voor ze naar school gaan, al voor een scherm worden gedropt – televisie, tablet of computer – maken zes keer meer kans om taalproblemen te ontwikkelen. Dat blijkt uit een studie gepubliceerd door het Franse gezondheidsagentschap Santé publique France.

Uit de studie blijkt dat kinderen tussen 3 en 6 jaar met een primaire taalstoornis dagelijks minstens 1 uur en 27 minuten voor een scherm doorbrengen. 44 procent van deze kinderen wordt ’s ochtends al blootgesteld aan schermen. “Na het televisie kijken zijn de kinderen vermoeid, waardoor ze minder goed leren overdag”, is de verklaring van de onderzoekers. Wat het probleem vergroot, is dat het kind niet met een ouder kan praten over wat het ziet op het scherm. “Een kind moet kunnen communiceren met zijn omgeving om zich te ontwikkelen. Door niet te delen wat het op het scherm zag, wordt deze interactie beperkt.”