Lid van de Secret Service schiet hond dood op straat in New York

Een lid van de Amerikaanse Secret Service heeft maandag in New York een hond op straat doodgeschoten. De lokale politie heeft een onderzoek geopend naar de feiten. De man was op het moment van de feiten niet aan het werk.

De schietpartij vond maandagavond rond 21.30 uur plaats in de Windsor Terrace-buurt in Brooklyn. Volgens de woordvoerder van de politie zou het lid van de Secret Service de hoek omgedraaid zijn, waarna hij werd aangevallen door de hond. De man zou één schot hebben afgevuurd, het dier was meteen dood.

De hond, een vrouwelijke Belgische herder, zou een leiband hebben gedragen, maar er zou geen baasje in de buurt geweest zijn op het moment van de feiten. Ondertussen getuigde een van de eigenaars wel al in de Amerikaanse media. “Ze viel een agent lastig die naar huis aan het wandelen was. Hij vuurde naar haar en nu is ze dood.”