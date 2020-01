Meer reizigers, maar vooral meer tevredenheid bij NMBS

De NMBS vervoerde in 2019 meer dan 253 miljoen binnenlandse treinreizigers. Dat zijn er vier procent meer dan een jaar eerder en zelfs net niet dubbel zoveel als twintig jaar geleden. De groei deed zich vooral voor op lijnen waar het aanbod werd uitgebreid – dat is in eerste instantie rond de grote steden: Antwerpen, Gent, Brussel. “De treinen tijdens de spits zijn goed gevuld, maar ook het vrijetijdsverkeer in de daluren is sterk toegenomen”, zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder van de NMBS.

De groei laat zich ook voelen: zeker tijdens de spits zitten de rijtuigen vaak overvol en vinden pendelaars geen zitplaats. “Als we willen dat deze groei in de toekomst aanhoudt, zal het aanbod moeten volgen”, zegt Stefan Stynen van de reizigersorganisatie Treintrambus. “Dan zal er meer geïnvesteerd moeten worden.”

Op korte termijn wil de NMBS de groei opvangen door de inzet van haar nieuwe M7-rijtuigen. Die dubbeldekkers beginnen binnenkort te rijden op lijnen die Brussel doorkruisen en zouden de capaciteit tegen eind 2022 verhogen met 14.000 plaatsen.

Ook de tevredenheid van treinreizigers maakte in 2019 een stevige sprong voorwaarts. 67 procent van hen gaf de NMBS een score van minstens 7 op 10. Dat is zeven procentpunt meer dan het jaar voordien en het hoogste aandeel in vijf jaar tijd. Vooral de betere stiptheid, die vorig jaar nog eens boven de 90 procent ging, speelt daarbij een rol. Een van de grootste werkpunten, zegt Stynen, blijft de toegankelijkheid van de treinstellen voor mensen met een fysieke beperking.