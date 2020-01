Impeachment Trump: “Rusland hackte Oekraïens gasbedrijf”, zegt veiligheidsfirma

De Russische militaire inlichtingendienst GRU heeft het Oekraïense gasbedrijf gehackt dat gelinkt is aan de impeachment van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat heeft een Amerikaans cyberveiligheidsbedrijf dinsdag gemeld.

Russische hackers lanceerden sinds november een succesvolle campagne om e-mailgegevens van Burisma te verkrijgen, aldus Area 1 Security in een verslag van acht pagina’s. Burisma raakte wereldwijd bekend nadat Trump meermaals aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski had gevraagd om onderzoek te voeren naar zijn politieke rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter, die in het bestuur van Burisma zetelde.

“Wat we hebben ontdekt, is dat dezelfde Russische cyberactoren die in 2016 het Democratic National Committee (het bestuur van de Democratische partij) hebben aangevallen, actief een phishingcampagne lanceerden tegen medewerkers van Burisma Holdings en de dochterondernemingen, om te proberen hun e-mailgebruikersnamen en wachtwoorden te stelen”, aldus de medeoprichter van Area 1, Oren Falkowitz, in een interview met de Amerikaanse National Public Radio.

Volgens het rapport maakte het Russische agentschap GRU gebruik van valse websites om gebruikers te misleiden en zo hun e-mail en wachtwoord te weten te komen. “Zoals alle phishingcampagnes, nemen we waar dat de GRU succesvol was want ze vonden manieren om echt te lijken voor hun doelwitten, in plaats van gebruik te maken van technische subtiliteit”, aldus het rapport.

Trump beschuldigde gewezen vicepresident Biden ervan de belangen van zijn zonen te dienen, toen hij Oekraïne onder druk zette om een openbaar aanklager te ontslaan. Er is geen bewijs gevonden dat Biden een overtreding zou hebben begaan.

In december stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de impeachment van Trump, voor misbruik van macht en de belemmering van het Congres. De Democraten beschuldigen de president ervan militaire hulp voor Oekraïne en een ontmoeting met Zelenski in het Witte Huis te hebben achtergehouden, tenzij Oekraïne een onderzoek naar de Bidens voerde.