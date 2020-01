CD&V blijft hameren op meerderheid aan Vlaamse kant: informateurs kijken naar SP.A als hefboom voor paars-geel

De informateurs gaan nu helemaal de paars-gele toer op. Daarvoor kijken ze in eerste instantie naar SP.A. Als die te overtuigen valt voor een regering met N-VA, dan zal PS wel moeten volgen, gaat de redenering. Maar eerst en vooral moet duidelijk worden of de uitgestoken hand van N-VA er wel is. “Deze keer doen we het zonder nota’s.”