Al ondernemer vanaf je 15de: Open VLD dient voorstel in om minderjarigen toe te laten een zaak te starten

Youngpreneurs of jonge ondernemers. Zo moeten er meer komen in ons land. Open VLD diende daarom een wetsvoorstel in dat ervoor zorgt dat minderjarigen al vanaf hun 15de een eigen zaak kunnen starten. Dat is nu niet toegelaten, waardoor sommige jongeren noodgedwongen in het zwart moeten werken. “Ze kunnen nochtans het succesverhaal van morgen worden en de multinationals van de toekomst”, zegt Vincent Van Quickenborne.