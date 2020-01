Reconstructie van de plotse omwenteling bij Anderlecht: zo kregen Vandenhaute, Lefevere en Van Eetvelt het voor het zeggen bij de Brusselaars

Twee jaar geleden waren ze nog concurrenten in de strijd om de overname van Anderlecht. Vandaag vormen Marc Coucke (54) en Wouter Vandenhaute (57) samen met de nieuwe CEO Karel Van Eetvelt (53) het trio dat de voetbalclub weer aan de top moet krijgen. Met ook wielerbaas Patrick Lefevere (65), die zal zetelen in de raad van bestuur. De nieuwe zet van voorzitter Coucke vindt duidelijk zijn oorsprong in het wielrennen.